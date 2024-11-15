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Экономика

"Хеврат Хашмаль" отчиталась о росте прибыли за счет погашения долгов Палестинской автономией

время публикации: 15 ноября 2024 г., 09:35 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 09:35
"Хеврат Хашмаль" отчиталась о росте прибыли за счет погашения долгов Палестинской автономией
Фото NEWSru.co.il

Израильская электрическая компания ("Хеврат Хашмаль") опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2024 года, сообщив о существенном росте прибыли.

Доходы компании составили 8,98 миллиарда шекелей, что почти на 800 миллионов шекелей больше, чем за аналогичный период прошлого года, а прибыль выросла на 350 миллионов шекелей до 1,2 миллиарда шекелей.

Согласно отчету, основным источником роста прибыли стал перевод министерство финансов налогов, собранных Израилем для Палестинской автономии, в счет долгов Восточно-Иерусалимской электрической компании в рамках достигнутых с Рамаллой договоренностей.

Долговые обязательства "Хеврат Хашмаль" сократились с начала года на 5,7 миллиарда шекелей и составили 32 миллиарда шекелей.

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