"Хеврат Хашмаль" отчиталась о росте прибыли за счет погашения долгов Палестинской автономией
время публикации: 15 ноября 2024 г., 09:35 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 09:35
Израильская электрическая компания ("Хеврат Хашмаль") опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2024 года, сообщив о существенном росте прибыли.
Доходы компании составили 8,98 миллиарда шекелей, что почти на 800 миллионов шекелей больше, чем за аналогичный период прошлого года, а прибыль выросла на 350 миллионов шекелей до 1,2 миллиарда шекелей.
Согласно отчету, основным источником роста прибыли стал перевод министерство финансов налогов, собранных Израилем для Палестинской автономии, в счет долгов Восточно-Иерусалимской электрической компании в рамках достигнутых с Рамаллой договоренностей.
Долговые обязательства "Хеврат Хашмаль" сократились с начала года на 5,7 миллиарда шекелей и составили 32 миллиарда шекелей.