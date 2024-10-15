Израиль вошел в число лидеров рейтинга пенсионного обеспечения

Израиль занял четвертое место в международном рейтинге пенсионного страхования, опубликованном Институтом Мерсера и Университетом Монаша в Мельбурне. В рейтинг вошли 48 государств, в которых проживает 65% мирового населения.

На первом месте, с рейтингом 84,8 – Нидерланды. В тройку лидером вошли также Исландия и Дания. Израиль, как и эти страны, удостоен оценки А, рейтинг пенсионного страхования в еврейском государстве – 80,2. По такому показателю, как надежность, Израиль занял третье место.

Отметим, что рейтинг США составил 60,4, Китая – 56,5, а последнее место заняла Индия, набравшая всего 44 балла. Неудовлетворительными признаны также пенсионная система Турции, Аргентины, Филиппин и ЮАР.

Главными проблемами для пенсионной системы авторы отчета называют снижение рождаемости и рост продолжительности жизни. В условиях, когда население стареет, а число налогоплательщиков сокращается, пенсионной системе становится все труднее выполнять свои обязательства.