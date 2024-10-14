Минфин намерен на 10% увеличить минимальный взнос в нацстрах и на страхование здоровья

Министерство финансов опубликовало проект закона о государственном регулировании на 2025 год, внеся несколько изменений и дополнений в черновик законопроекта, краткое изложение которого редакция NEWSru.co.il публиковала ранее.

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Одним из пунктов, которых не было в черновике, является предложение увеличить на 10% размер минимальных взносов в Ведомство национального страхования ("Битуах Леуми") и на государственное страхование здоровья (налог на здравоохранение).

Минимальный тариф предназначен для безработных, студентов, учеников йешив, репатриантов, не проживающих в стране на постоянной основе, а также любых других лиц, которые не работают и не имеют облагаемых доходов.

Для работников, доход которых облагается взносами в "Битуах Леуми" и налогом на здравоохранение, и размер отчислений не достигает установленного минимума для безработных, предлагается увеличить размер отчислений до установленного минимума.

Ожидается, что этот шаг принесет в госказну 660 миллионов шекелей в 2025 году, и 2,1 миллиарда шекелей с 2026 года и далее.

Также минфин планирует увеличить с 2% от зарплаты до 7% от зарплаты пенсионные отчисления для работников, имеющих право на пенсию из государственного бюджета.

Еще одна инициатива – перевод части сотрудников полиции Израиля на индивидуальные контракты.