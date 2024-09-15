В августе индекс потребительских цен вырос на 0,9%

Согласно данным Центрального статистического бюро, в августе 2024 года индекс потребительских цен в Израиле вырос на 0,9%, превысив прогнозы аналитиков.

Уровень годовой инфляции вырос до 3,6% (в июле этот показатель составил 3,2%), выйдя за рамки целевого коридора 1%-3%.

В августе наиболее сильно подорожали овощи и фрукты – 13,2%, общественный транспорт 2,8%, жилье – 0,6%, образование и развлечения – 0,5%, содержание жилья – 0,4%, продукты – 0,3%. При этом в прошлом месяце снизились цены на одежду и обувь – 1,1%, связь – 0,8, мебель и товары для дома – 0,4%.