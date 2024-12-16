США ввели дополнительные санкции против РФ и КНДР

Министерства финансов США 16 декабря объявило о введении дополнительных санкций против РФ и КНДР. Сведения были опубликованы на сайте Управления по контролю над иностранными активами.

Согласно опубликованным данным, США ввели санкции против 11 граждан Северной Кореи, а также против восьми юридических лиц из России и КНДР.

В частности, под санкциями оказались российские ООО "ДВ Инк", ООО "Новосибирскоблгаз", ЗАО "Сибрегионгаз", ООО "Восток трейдинг", а также четыре финансовые организации, зарегистрированные в КНДР.