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Экономика

США ввели дополнительные санкции против РФ и КНДР

США
Россия
Корея
время публикации: 16 декабря 2024 г., 17:52 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 17:55
США ввели дополнительные санкции против РФ и КНДР
AP Photo/Jon Elswick

Министерства финансов США 16 декабря объявило о введении дополнительных санкций против РФ и КНДР. Сведения были опубликованы на сайте Управления по контролю над иностранными активами.

Согласно опубликованным данным, США ввели санкции против 11 граждан Северной Кореи, а также против восьми юридических лиц из России и КНДР.

В частности, под санкциями оказались российские ООО "ДВ Инк", ООО "Новосибирскоблгаз", ЗАО "Сибрегионгаз", ООО "Восток трейдинг", а также четыре финансовые организации, зарегистрированные в КНДР.

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