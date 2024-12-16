x
16 декабря 2024
|
последняя новость: 13:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 декабря 2024
|
16 декабря 2024
|
последняя новость: 13:51
16 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

ЕС ввел 15-й пакет санкций против России

Россия
Война в Украине
время публикации: 16 декабря 2024 г., 13:44 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 13:47

Евросоюз утвердил новый пакет антироссийских санкций, цель которого – ограничить способность России вести военные действия против Украины. Нынешний пакет стал 15-м по счету с начала военных действий.

Ограничения касаются 54 физических и 30 юридических лиц, которые несут ответственность за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины. Санкции ведены против 52 судов, которые использовались для обхода введенных против России ограничительных мер.

"Совет добавляет дополнительные суда в список тех, которым запрещены заход в порты, предоставление широкого списка услуг, связанных с морским транспортом", – говорится в заявлении.

Суда, о которых идет речь, использовались для транспортировки нефтепродуктов в обход санкций или перевозки сельскохозяйственной продукции, произведенной на украинских территориях, оккупированной Россией.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 06 декабря 2024

Послы стран Евросоюза не согласовали 15-й пакет санкций против России
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 12 октября 2024

ЕС введет санкции против лиц и организаций, связанных с поставками Ираном баллистических ракет в РФ