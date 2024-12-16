ЕС ввел 15-й пакет санкций против России

Евросоюз утвердил новый пакет антироссийских санкций, цель которого – ограничить способность России вести военные действия против Украины. Нынешний пакет стал 15-м по счету с начала военных действий.

Ограничения касаются 54 физических и 30 юридических лиц, которые несут ответственность за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины. Санкции ведены против 52 судов, которые использовались для обхода введенных против России ограничительных мер.

"Совет добавляет дополнительные суда в список тех, которым запрещены заход в порты, предоставление широкого списка услуг, связанных с морским транспортом", – говорится в заявлении.

Суда, о которых идет речь, использовались для транспортировки нефтепродуктов в обход санкций или перевозки сельскохозяйственной продукции, произведенной на украинских территориях, оккупированной Россией.