Евросоюз ввел санкции против российской певицы Ларисы Долиной

Совет Евросоюза ввел 16 декабря санкции против российской певицы Ларисы Долиной, следует из публикации в официальном журнале ЕС.

Причина введения санкций: "Часто поддерживала действия России, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Кроме того, указывается, что Долина организовывала концерты на оккупированной РФ территории Донецкой области Украины.

Долина может лишиться своего элитного жилья в Латвии из-за санкций Евросоюза, пишет Telegram-канал SHOT.

В понедельник Евросоюз утвердил новый пакет антироссийских санкций, цель которого – ограничить способность России вести военные действия против Украины. Нынешний пакет стал 15-м по счету с начала военных действий. Ограничения касаются 54 физических и 30 юридических лиц, которые несут ответственность за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины.

Лариса Долина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончинская) родилась 10 сентября 1955 года в Баку (Азербайджанская ССР, СССР). Советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка РФ. Член партии "Единая Россия". 18 марта 2015 года выступила вместе с президентом России Владимиром Путиным на Красной площади в Москве на праздничном концерте, посвящённом годовщине аннексии Крыма Россией. Через три года, согласно приказу министерства культуры Украины от 6 марта 2018 года, была включена в перечень лиц, которые "создают угрозу национальной безопасности Украины", вследствие чего ей был запрещён въезд на территорию Украины. 7 января 2023 года, на фоне вторжения армии РФ в Украину, была внесена в санкционные списки Украины "за посещение оккупированных территорий после начала вторжения, участие в пропагандистских концертах, публичную поддержку войны и режима Путина". 1 июня 2022 года Латвия запретила въезд в страну Долиной за поддержку и оправдание агрессии России на Украине. 3 февраля 2023 года внесена в санкционный список Канады как причастная к распространению российской дезинформации и пропаганды. В декабре 2024 года внесена в санкционные списки Евросоюза.