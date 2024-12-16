"Тив-Таам" приобретает компанию "Мизрах-Маарав" за 121 миллион шекелей

Сеть магазинов "Тив-Таам", принадлежащая Хагаю Шалому, приобретает у Одеда Клифа компанию по импорту и продаже экзотических продуктов "Мизрах-Маарав". Сумма сделки составляет 121 миллион шекелей, однако после публикации финансовых результатов "Мизрах-Маарав" за 2024-2025 годы она может измениться.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, "Тив-Таам" приобретет все акции компании "Мтзрах-Маарав" . В случае, если платежи не будут сделаны вовремя, после 30 июня 2026 года покупатель должен будет выплатить нынешним владельцам "Мизрах-Маарав" 15 миллионов шекелей компенсации. Владельцы "Мизрах-Маарав" также могут отменить сделку и вернуть первоначальный платеж.

"Мизрах-Маарав" была создана в декабре 2000 года, она занимается импортом, продажей и распространением редких и эксклюзивных продуктов, напитков, кухонной утвари и профессионального оборудования для восточной кухни в Израиле. Основные клиенты "Мизрах-Маарав" – предприятия общественного питания, рестораны и гостиницы, компании кейтеринга, кулинарные школы, а также магазины по продаже азиатских продуктов и обычные торговые сети.

Штат компании составляет около 100 человек, "Мизрах-Маарав" работает в помещении в Модиине, которое она арендует у "Тив-Таама". "Тив-Таам" в результате этой сделки надеется расширить клиентскую базу и ассортимент продуктов.