С нового года в России подорожает водка

Министерство финансов России опубликовало приказ, согласно которому с 1 января 2025 года будут подняты цены на водку и другие алкогольные напитки крепостью более 28 градусов.

Минимальная цена водки в емкости 0,5 литра увеличится с 299 до 349 рублей, стоимость коньяка повысится с 556 до 651 рублей. Бренди и продукция, произведенная из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового и ромового дистиллятов, будут стоить минимум 472 руб. за поллитровую бутылку.

Скидки при розничной продаже алкоголя будут запрещены. Как пишут "Ведомости", такое положение содержится в плане мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя в России до 2030 года. Цель нововведения – снижение употребления алкоголя и связанной с ним смертности, заболеваемости и инвалидности.

В предыдущий раз розничные цены на алкоголь повышали 1 июля 2024 года. Тогда минимальная стоимость бутылки водки была повышена с 281 до 299 рублей.

9 декабря стало известно о повышении с нового года цен на сигареты и другую никотиносодержащую продукцию. Минимальная цена пачки сигарет вырастет со 129 до 135 рублей. На 5% подорожает и жидкость для вейпов.