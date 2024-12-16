Компания Air France вновь отложила возвращение в Израиль

Авиакомпания Air France в очередной раз отложила возвращение на израильские маршруты, сообщив, что вновь рассмотрит этот вопрос не раньше 9 января.

Air France не единственная европейская компания, которая не торопится с возобновлением полетов в Тель-Авив, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Ранее о продлении периода выжидания сообщили итальянская авиакомпания ITA Airways и латвийская Air Baltic.

16 декабря возобновила полеты румынская бюджетная авиакомпания Bees Airlines, а 21 декабря начнет летать польская авиакомпания LOT. До конца месяца планируют вернуться Wizz Air, Air Seychelles, Air Europa и Air Bulgaria.

Ранее возобновили полеты в Израиль азербайджанская авиакомпания AZAL и греческая Aegean.

Не прекращали летать в Израиль авиакомпании Fly Dubai, Etihad – 12 рейсов, Ethiopian Airlines, Tarom, HiSci, BlueBird, Tus, FlyOne, Georgian Airways, Smartwings, Cyprus Airways, "Узбекские авиалинии", Qanot Sharq, "Рэд Вингс", "Азимут" и Hinan Airlines.