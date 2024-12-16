x
16 декабря 2024
|
последняя новость: 18:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 декабря 2024
|
16 декабря 2024
|
последняя новость: 18:56
16 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Компания Air France вновь отложила возвращение в Израиль

Авиация
Туризм
время публикации: 16 декабря 2024 г., 18:54 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 18:54
Компания Air France вновь отложила возвращение в Израиль
AP Photo/Christophe Ena

Авиакомпания Air France в очередной раз отложила возвращение на израильские маршруты, сообщив, что вновь рассмотрит этот вопрос не раньше 9 января.

Air France не единственная европейская компания, которая не торопится с возобновлением полетов в Тель-Авив, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Ранее о продлении периода выжидания сообщили итальянская авиакомпания ITA Airways и латвийская Air Baltic.

16 декабря возобновила полеты румынская бюджетная авиакомпания Bees Airlines, а 21 декабря начнет летать польская авиакомпания LOT. До конца месяца планируют вернуться Wizz Air, Air Seychelles, Air Europa и Air Bulgaria.

Ранее возобновили полеты в Израиль азербайджанская авиакомпания AZAL и греческая Aegean.

Не прекращали летать в Израиль авиакомпании Fly Dubai, Etihad – 12 рейсов, Ethiopian Airlines, Tarom, HiSci, BlueBird, Tus, FlyOne, Georgian Airways, Smartwings, Cyprus Airways, "Узбекские авиалинии", Qanot Sharq, "Рэд Вингс", "Азимут" и Hinan Airlines.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 декабря 2024

Впервые после 7 октября Великобритания, Китай и Япония отменили рекомендацию "не посещать Израиль"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 13 декабря 2024

В аэропорту Хайфы установили автоматы для биометрических паспортов и откроют Duty Free
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 12 декабря 2024

Еще две европейские авиакомпании объявили о возвращении в Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 10 декабря 2024

"Исраэйр" открывает маршрут в Мюнхен, Bluebird добавляет рейсы в Берлин и Прагу