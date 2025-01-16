Уровень инфляции в Израиле оказался ниже прогнозируемого

Согласно данным Центрального статистического бюро, индекс потребительских цен в декабре 2024 года снизился на 0,3% при прогнозировавшемся снижении на 0,1%.

Таким образом, годовая инфляция за 2024 год составила 3,2% при прогнозировавшихся изначально 3,8%, сниженных затем до 3,4%.

В декабре существенно подешевели овощи и фрукты (-5,6%), культура и развлечения (-2%), обувь и транспорт (по -0,8%). В то же время одежда подорожала на 1,9%, здравоохранение – на 0,4%, содержание жилья – на 0,3%, продукты питания – на 0,2%.

В годовом исчислении продукты питания подорожали в 2024 году на 4,3% после того, как в 2023 году подорожали на 4,2%. Овощи и фрукты в 2024 году подорожали на 1,7% в дополнение к 13,6% подорожания в 2023 году, аренда жилья подорожала на 4,1%, содержание жилья – на 3,2%, здравоохранение – на 3,1%, образование, культура и развлечения – на 2,8%.

Одежда и обувь подорожали на 1,6% после снижения цен на 10,4% в 2023 году.

Единственным крупным параграфом, цены в котором снизились в 2024 году, является мебель и оборудование для дома, подешевевшие на 0,1% в дополнение к снижению цен на 4,3% в 2023 году.

Из отдельных пунктов сильнее всего в 2024 году подорожали сигареты и табак (12,4%), услуги третьих сторон в связи с жильем (адвокаты, маклеры и т.д.) (8,5%), организация развлечений и мероприятий (5,1%), мясо и птица (4,9%), молоко и молочные продукты (4,6%), услуги больничных касс и страховых компаний (4,6%), помощь по дому (4,5%), напитки (4,2%), ясли и детские сады (4,3%), питание вне дома (4,3%).

Следует отметить, что аналитики ожидают резкого роста инфляции в первые 3-4 месяца 2025 года.