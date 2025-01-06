Учетная ставка остается без изменений восьмой месяц подряд: 4,5%

Управляющий Банком Израиля профессор Амир Ярон принял решение оставить банковскую учетную ставку на уровне 4,5%, как и предыдущие семь месяцев.

Процент "прайм" также остается без изменений на уровне 6%.

Аргументируя свое решение, управляющий Банком Израиля указал на признаки улучшения прогнозов роста эконромики, в соответствии с которыми ВВП должен вырасти на 4%, уровень частного потребления вырастет на 7,5%, а дефицит бюджета будет 4,7%, меньше, чем прогнозировалось ранее.

Темпы инфляции также снижаются: если ожидалось, что инфляция в 2024 году составит 3,8%, итоговым оказался показатель 3,4%, а в 2025 году ожидается инфляция в размере 2,6%.