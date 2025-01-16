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Экономика

Ущерб сельскому хозяйству Израиля от непогоды достиг десятилетнего пика

Компенсации и выплаты
Сельское хозяйство
время публикации: 16 января 2025 г., 10:47 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 10:47

Согласно данным Фонда страхования ущерба сельскому хозяйству от стихийных бедствий, в 2024 году ущерб израильским фермерам превысил 400 миллионов шекелей.

Это второй показатель за последние 15 лет. Хуже был только 2015 год, когда ущерб составил 521 миллион шекелей. Следует подчеркнуть, что в эту сумму не включен ущерб фермерам от военных действий.

150 миллионов шекелей ущерба сельское хозяйство понесло в зимний сезон в первые месяцы 2024 года.

Ущерб урожаю овощей составил 118 миллионов шекелей, а урожаю фруктов – 77 миллионов шекелей. Ущерб птицефермам составил 40 миллионов шекелей, а заводчикам рогатого скота – 17 миллионов шекелей.

Экономика
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