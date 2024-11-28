Оценка прямого ущерба жилью и инфраструктуре севера – 2,5 миллиарда шекелей

Согласно данным Налогового управления, в результате 14 месяцев ракетных обстрелов из Ливана на севере Израиля были повреждены более 8800 зданий, в том числе около тысячи зданий не подлежат восстановлению.

Больше всего ущерба нанесено Кирьят-Шмоне, Шломи, Манаре, Нагарии, Метуле и Штуле. В Манаре тяжелый ущерб был нанесен 73 зданиям кибуца и еще в 60 зданиях степень ущерба до сих пор не определена, в Штуле – 70 зданиям.

Также были повреждены более 7000 автомобилей и был нанесен существенный ущерб сельскому хозяйству и инфраструктуре – дорогам, газопроводам, водопроводам и т.д.

Стоимость прямого ущерба оценивается приблизительно в 2-2,5 миллиарда шекелей, причем оценки не являются окончательными, поскольку не все эвакуированные семьи знают об ущербе их имуществу и, соответственно, еще не обратились за компенсацией.

По предварительным оценкам, на ремонт большей части разрушенного потребуется не менее полугода, а на полное восстановление – не менее двух лет.