Ливанские СМИ: в UNRWA разочарованы результатами конференции доноров

Ливанское издание "Эль-Нашра" сообщает, что в руководстве агентства помощи палестинским беженцам UNRWA разочарованы итогами состоявшейся недавно конференции стран-доноров.

Согласно изданию, из 880 миллионов долларов текущего бюджета на 2024 год агентству удалось получить только 56%, из запрошенного экстренного бюджета в 1,21 миллиарда долларов на Газу, Западный берег и Иерусалим было получено только 16%, а из экстренного бюджета в 415,4 миллиарда долларов на Сирию, Иорданию и Ливан – лишь 15%.