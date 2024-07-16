x
16 июля 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 июля 2024
|
16 июля 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Ливанские СМИ: в UNRWA разочарованы результатами конференции доноров

время публикации: 16 июля 2024 г., 07:49 | последнее обновление: 16 июля 2024 г., 07:49
Ливанские СМИ: в UNRWA разочарованы результатами конференции доноров
Yonatan Sindel/Flash90

Ливанское издание "Эль-Нашра" сообщает, что в руководстве агентства помощи палестинским беженцам UNRWA разочарованы итогами состоявшейся недавно конференции стран-доноров.

Согласно изданию, из 880 миллионов долларов текущего бюджета на 2024 год агентству удалось получить только 56%, из запрошенного экстренного бюджета в 1,21 миллиарда долларов на Газу, Западный берег и Иерусалим было получено только 16%, а из экстренного бюджета в 415,4 миллиарда долларов на Сирию, Иорданию и Ливан – лишь 15%.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 июля 2024

Бывший первый министр Шотландии попал под расследование из-за перевода UNRWA 250000 фунтов
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 июля 2024

Гендиректор UNRWA: собранных средств хватит для работы в Газе до конца сентября