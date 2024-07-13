Гендиректор UNRWA: собранных средств хватит для работы в Газе до конца сентября

Генеральный директор Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) Филиппо Лазарини заявил, что удалось собрать достаточно средств для продолжения работы в секторе Газы, в Иордании, Сирии и Ливане лишь до конца сентября, сообщает Times of Israel.

UNRWA испытывает нехватку средств с тех пор, как Израиль заявил, что ряд сотрудников агентства участвовали в нападении ХАМАСа на Израиль 7 октября прошлого года. 16 стран приостановили финансирование UNRWA на сумму около 450 миллионов долларов.

11 июля МИД Израиля направил Лазарини список с именами 100 сотрудников организации в секторе Газы, являющихся активистами террористической организации ХАМАС.

В переданном Лазарини списке указаны имена, номера удостоверений личности, и номера "военных билетов" сотрудников, и содержится требование "немедленно прекратить их найм".