Бывший первый министр Шотландии попал под расследование из-за перевода UNRWA 250000 фунтов

Правительство Шотландии начала расследование в отношении бывшего первого министра Хамзы Юсафа. Согласно подозрениям, он пожертвовал деньги из правительственного фонда, чтобы содействовать выезду родственников со стороны жены из охваченного войной сектора Газы. Об этом сообщают британские СМИ и, в частности, The Telegraph.

Согласно публикации, вопреки мнению чиновников, Юсаф передал Агентству ООН по помощи палестинским беженцам 250000 евро из "Фонда международного развития", предназначенного исключительно для финансирования проектов в Малави, Руанде, Замбии и Пакистане.

Чиновники согласились с выделением средств на нужды Газы, однако предлагали делать это через UNICEF – Детский фонд ООН, а не через UNRWA. Юсаф пересмотрел это решение, и выделил средства агентству, которое подозревается в связях с террористической группировкой ХАМАС.

Отставной политик отвергает утверждения, что пожертвование содействовало выезду его родственников из Газы. "UNRWA не играло никакой роли в ситуации с родственниками, и намеки на конфликт интересов не соответствуют истине", – сообщила его пресс-служба.