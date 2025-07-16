В Израиле станет на два органа местной власти меньше

Министр внутренних дел Моше Арбель утвердил рекомендацию географической комиссии о слиянии двух региональных советов и двух местных советов, и отклонил рекомендацию о слиянии еще двух региональных советов.

Региональные советы Алона и Менаше будут объединены в единый региональный совет. Местные советы Элькана и Шаар-Шомрон превратятся в единый муниципалитет.

Региональные советы Мегилот Ям а-Мелах и Аравот а-Ярден сохранят свою самостоятельность.

Решение МВД сократит количество органов местной власти в Израиле с 259 до 257. Из них почти половина имеет население менее 15000 человек в каждой и на всю эту половину приходится менее 10% населения страны.