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Экономика

В Израиле станет на два органа местной власти меньше

Муниципалитеты
МВД
время публикации: 16 июля 2025 г., 22:44 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 22:46
В Израиле станет на два органа местной власти меньше
Chaim Goldberg/Flash90

Министр внутренних дел Моше Арбель утвердил рекомендацию географической комиссии о слиянии двух региональных советов и двух местных советов, и отклонил рекомендацию о слиянии еще двух региональных советов.

Региональные советы Алона и Менаше будут объединены в единый региональный совет. Местные советы Элькана и Шаар-Шомрон превратятся в единый муниципалитет.

Региональные советы Мегилот Ям а-Мелах и Аравот а-Ярден сохранят свою самостоятельность.

Решение МВД сократит количество органов местной власти в Израиле с 259 до 257. Из них почти половина имеет население менее 15000 человек в каждой и на всю эту половину приходится менее 10% населения страны.

Экономика
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