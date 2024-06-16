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Экономика

Компания Moovit увольняет 10% сотрудников

время публикации: 16 июня 2024 г., 19:41 | последнее обновление: 16 июня 2024 г., 19:44
Компания Moovit увольняет 10% сотрудников
Фото NEWSru.co.il

Четыре года назад компания Moovit, контролирующая аппликацию по онлайн-поездкам общественным транспортом, была приобретена корпорацией Intel, два месяца назад она сменила генерального директора – а сейчас объявила об увольнении 10% сотрудников. Об этом сообщает в воскресенье, 16 июня, сайт новостной службы 12 канала ИТВ.

Увольняемые сотрудники получили сообщение о грядущих увольнениях в воскресенье. Речь идет примерно о 20-25 работниках: штат компании составляет 225 человек. Речь идет о первой волне увольнений в компании Moovit.

В 2000 году Moovit была продана корпорации Intel за миллиард долларов, и это был один из крупнейших "экзитов" израильских приложений в истории.

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