Из-за войны "Битуах Леуми" выплатит пособия на несколько дней раньше
время публикации: 16 июня 2025 г., 17:17 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 17:17
В связи с ситуацией в сфере безопасности Институт национального страхования досрочно выплатит следующие пособия:
– пособия по старости ("кицват зикна"),
– алименты (выплачиваемые тем, кто получает их по решению суда через "Битуах Леуми"),
– пособия по инвалидности,
– пособия на ребенка-инвалида,
– пособия по мобильности ("наядут"),
– пособия по потере кормильца ("кицват шеерим"),
– пособия по уходу ("сиуд"),
– пособия Узникам Сиона.
Выплаты поступят на счета в четверг, 26 июня, вместо воскресенья, 29 июня.