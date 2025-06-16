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Экономика

Из-за войны "Битуах Леуми" выплатит пособия на несколько дней раньше

Социальные проблемы
Битуах Сиуди
время публикации: 16 июня 2025 г., 17:17 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 17:17
Из-за войны "Битуах Леуми" выплатит пособия на несколько дней раньше
Yonatan Sindel/Flash90

В связи с ситуацией в сфере безопасности Институт национального страхования досрочно выплатит следующие пособия:

– пособия по старости ("кицват зикна"),

– алименты (выплачиваемые тем, кто получает их по решению суда через "Битуах Леуми"),

– пособия по инвалидности,

– пособия на ребенка-инвалида,

– пособия по мобильности ("наядут"),

– пособия по потере кормильца ("кицват шеерим"),

– пособия по уходу ("сиуд"),

– пособия Узникам Сиона.

Выплаты поступят на счета в четверг, 26 июня, вместо воскресенья, 29 июня.

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