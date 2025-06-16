Из-за войны "Битуах Леуми" выплатит пособия на несколько дней раньше

В связи с ситуацией в сфере безопасности Институт национального страхования досрочно выплатит следующие пособия:

– пособия по старости ("кицват зикна"),

– алименты (выплачиваемые тем, кто получает их по решению суда через "Битуах Леуми"),

– пособия по инвалидности,

– пособия на ребенка-инвалида,

– пособия по мобильности ("наядут"),

– пособия по потере кормильца ("кицват шеерим"),

– пособия по уходу ("сиуд"),

– пособия Узникам Сиона.

Выплаты поступят на счета в четверг, 26 июня, вместо воскресенья, 29 июня.