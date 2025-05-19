"Битуах Леуми" меняет схему оплаты за резервистскую службу: вы получите больше

В связи с проведенными министерством финансов поправками к законодательству, с 1 мая 2025 года Институт национального страхования ("Битуах Леуми") изменяет систему оплаты компенсации за резервистскую службу ("тигмулей милуим").

Изменения распространяются на следующие категории резервистов: те, кто в период резервистской службы во время войны был наемным работником или не работал; был призван на дополнительную резервистскую службу с 01.05.25 и далее, при этом с предыдущего срока "милуима" еще не прошло три месяца; их доходы (брутто) за три месяца, предшествовавшие нынешнему сроку резервистской службы, были ниже или на 20% и более выше, чем их доходы (брутто) за три рабочих месяца подряд (без дней резервистской службы), предшествовавшие другому резервистскому сроку службы.

Если у резервиста не было такого периода во время войны "Железные мечи", в расчет берутся три месяца, предшествующие войне (с июля по сентябрь 2023 года).

В "Битуах Леуми" подчеркивают, что если 1 мая и далее резервист продолжал начавшуюся ранее резервистскую службу, на него изменения не распространяются, и расчет оплаты по новой формуле вступит для них в силу со следующего призыва на "милуим".

Если доходы не изменились или выросли менее чем на 20% – изменения на такого человека не распространяются, и он будет получать оплату за резервистскую службу на основании своих нынешних доходов.

Изменения не распространяются на тех, у кого не прошло 90 дней между периодами резервистской службы, вследствие чего они получают оплату на основании предыдущего дохода. Оплата дня резервистской службы не будет меньше компенсации, полученной в первый период чрезвычайного положения.

По сообщению "Битуах Леуми", изменения должны оказать лишь позитивное влияние на оплату дней "милуима". Если текущий доход резервиста ниже его предыдущего дохода, ему будет выплачена более высокая компенсация на основании предыдущего дохода. Если в размере дохода не произошло изменений – поправки к закону на таких людей не распространяются, и они получат компенсацию согласно своему текущему доходу. Если текущий доход вырос менее чем на 20% – поправки к закону на таких людей не распространяются, и они автоматически получат более высокую компенсацию согласно своему текущему доходу.

Если текущий доход вырос на 20% и более предыдущего дохода – вы получите компенсацию согласно предыдущему доходу плюс автоматическую надбавку в 20%. Что касается разницы свыше 20% – если повышение зарплаты обусловлено только работой, без компенсации за дни "милуима", работодатель может подать заявку в "Битуах Леуми" на получение разницы в зарплате, которая причитается работнику. Если резервист не работает – заявку на разницу может подать он сам. Форма такой заявки будет доступна на сайте "Битуах Леуми" в начале июня.

На сайте "Битуах Леуми" опубликованы также таблицы с примерами изменений оплаты резервистской службы.