Эвакуированные жители поврежденных домов будут получать 500 шекелей в сутки
время публикации: 16 июня 2025 г., 22:07 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 22:07
Министерство финансов предоставит каждому эвакуированному, чей дом пострадал от ракетного обстрела, 500 шекелей в день на покрытие неотложных расходов на проживание.
Муниципалитет, на территории которого проживает эвакуированный, будет получать за его размещение 1500 шекелей.
Министерство финансов на текущий момент не определилось с форматом помощи предприятиям, простаивающим из-за ограничений Командования тылом.
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