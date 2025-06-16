Эвакуированные жители поврежденных домов будут получать 500 шекелей в сутки

Министерство финансов предоставит каждому эвакуированному, чей дом пострадал от ракетного обстрела, 500 шекелей в день на покрытие неотложных расходов на проживание.

Муниципалитет, на территории которого проживает эвакуированный, будет получать за его размещение 1500 шекелей.

Министерство финансов на текущий момент не определилось с форматом помощи предприятиям, простаивающим из-за ограничений Командования тылом.