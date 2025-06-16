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Экономика

Эвакуированные жители поврежденных домов будут получать 500 шекелей в сутки

Компенсации и выплаты
Финансы
время публикации: 16 июня 2025 г., 22:07 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 22:07
Эвакуированные жители поврежденных домов будут получать 500 шекелей в сутки
AP Photo/Baz Ratner

Министерство финансов предоставит каждому эвакуированному, чей дом пострадал от ракетного обстрела, 500 шекелей в день на покрытие неотложных расходов на проживание.

Муниципалитет, на территории которого проживает эвакуированный, будет получать за его размещение 1500 шекелей.

Министерство финансов на текущий момент не определилось с форматом помощи предприятиям, простаивающим из-за ограничений Командования тылом.

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