Индекс цен на жилье снизился впервые за полгода

Индекс цен на покупку жилья снизился в марте-апреле 2025 года на 0,1% по сравнению с показателем за февраль-март. Это первое снижение цен на недвижимость за последние полгода. Годовой рост цен составил 5,1%.

Следует отметить, что цены на новые квартиры выросли в марте-апреле на 0,4%, что свидетельствует о существенном снижении цен на рынке вторичного жилья.

В Тель-Авиве цены снижаются второй месяц подряд, на этот раз – на 0,6%. Также цены снизились в Северном (-1,3%) и Южном (-0,2%) округах. В Хайфе цены не изменились, в Иерусалиме выросли на 1,2%, в центре – на 0,3%.

Аренда жилья подорожала на 2,7% для продлевающих договор и на 5,2% для подписывающих новый договор.