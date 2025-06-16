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Экономика

Уровень инфляции в мае неожиданно снизился

Цены
Статистика
время публикации: 16 июня 2025 г., 08:36 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 08:36
Уровень инфляции в мае неожиданно снизился
Michael Giladi/Flash90

Индекс потребительских цен в Израиле снизился в мае на 0,3%, что стало неожиданностью для аналитиков, прогнозировавших рост на 0,1-0,2%. Уровень годовой инфляции снизился с 3,6% до 3,1%.

В мае резко снизились цены на транспорт и связь (-2,4%), в которые входят цены на полеты за границу. Также подешевели свежие овощи (-0,6%) и расходы на содержание жилья для квартировладельцев (-0,3%). Страхование автотранспорта снизилось на 3%, а масла – на 1,9%.

В то же время подорожали проезд на общественном транспорте (9,8%), фрукты (3,9%), одежда и обувь (1,4%), культура и развлечения (0,6%), продукты питания и аренда жилья (0,2% каждая из категорий).

Экономика
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