Уровень инфляции в мае неожиданно снизился

Индекс потребительских цен в Израиле снизился в мае на 0,3%, что стало неожиданностью для аналитиков, прогнозировавших рост на 0,1-0,2%. Уровень годовой инфляции снизился с 3,6% до 3,1%.

В мае резко снизились цены на транспорт и связь (-2,4%), в которые входят цены на полеты за границу. Также подешевели свежие овощи (-0,6%) и расходы на содержание жилья для квартировладельцев (-0,3%). Страхование автотранспорта снизилось на 3%, а масла – на 1,9%.

В то же время подорожали проезд на общественном транспорте (9,8%), фрукты (3,9%), одежда и обувь (1,4%), культура и развлечения (0,6%), продукты питания и аренда жилья (0,2% каждая из категорий).