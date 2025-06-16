Разрешено к публикации: три человека погибли при попадании ракеты в районе НПЗ в Хайфе
время публикации: 16 июня 2025 г., 17:43 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 17:43
Три человека погибли в результате попадания иранской баллистической ракеты на территории нефтеперерабатывающего завода в Хайфе в ночь на понедельник, 16 июня.
Информация об этом разрешена к публикации. Имена погибших пока не опубликованы.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 16 июня 2025