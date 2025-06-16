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Израиль

Разрешено к публикации: три человека погибли при попадании ракеты в районе НПЗ в Хайфе

время публикации: 16 июня 2025 г., 17:43 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 17:43
Разрешено к публикации: три человека погибли при попадании ракеты в районе НПЗ в Хайфе
Фото: А.Завин/NEWSru.co.il

Три человека погибли в результате попадания иранской баллистической ракеты на территории нефтеперерабатывающего завода в Хайфе в ночь на понедельник, 16 июня.

Информация об этом разрешена к публикации. Имена погибших пока не опубликованы.

Израиль
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