"Ракевет Исраэль" на год отменяет работу некоторых станций на исходе субботы

Израильская железнодорожная компания ("Ракевет Исраэль") сообщила об изменениях в расписании движения поездов в связи с возобновлением работ по электрификации железнодорожной сети.

Станции Сдерот, Нетивот, Офаким, Беэр-Шева Цафон, Беэр-Шева Мерказ и Лахавим-Рахат в течение ближайшего года не будут работать на исходе субботы, а по пятницам их работа будет прекращаться в 12:00, а не в 15:00.

Поезда, идущие на исходе субботы из Тель-Авива в южном направлении, будут доходить только до Кирьят-Гата.

Железнодорожные станции Кармиэль и Ахиуд также не будут в ближайший год работать по субботам, однако по пятницам продолжат работать в обычном режиме.

В будние дни станция Сдерот будет прекращать работать приблизительно в 20:00, а станции Офаким и Нетивот – приблизительно в 21:00. Возобновлять работу эти три станции будут в 06:00 вместо 05:00.

На текущий момент проект электрификации израильских железных дорог завершен на 70%. Он был остановлен после начала войны из-за отъезда части рабочих испанской компании SEMA.