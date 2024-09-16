Смотрич распорядился заплатить Молдове долг за прием браславских хасидов в прошлом году
время публикации: 16 сентября 2024 г., 22:52 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 22:52
Министр финансов Бецалель Смотрич распорядился перечислить властям Молдовы 700 тысяч шекелей на покрытие долга за оказание помощи в приеме паломников из числа браславских хасидов, ехавших в Умань осенью 2023 года.
Правительство Израиля принимало участие в организации паломничества и запросило у молдавских властей усиление мер безопасности в аэропорту Кишинева и на пограничных переходах.
В этом году Кишинев отказался принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности и увеличению пропускной способности аэропорта, объяснив это, среди прочего, задолженностью за прошлый год и нехваткой ресурсов.