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Смотрич распорядился заплатить Молдове долг за прием браславских хасидов в прошлом году

время публикации: 16 сентября 2024 г., 22:52 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 22:52
Смотрич распорядился заплатить Молдове долг за прием браславских хасидов в прошлом году
AP Photo/Efrem Lukatsky

Министр финансов Бецалель Смотрич распорядился перечислить властям Молдовы 700 тысяч шекелей на покрытие долга за оказание помощи в приеме паломников из числа браславских хасидов, ехавших в Умань осенью 2023 года.

Правительство Израиля принимало участие в организации паломничества и запросило у молдавских властей усиление мер безопасности в аэропорту Кишинева и на пограничных переходах.

В этом году Кишинев отказался принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности и увеличению пропускной способности аэропорта, объяснив это, среди прочего, задолженностью за прошлый год и нехваткой ресурсов.

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Израиль заплатит Молдове 700 тысяч шекелей за пропуск браславских хасидов в Украину