ЦСБ сообщает о снижении роста экономики: израильтяне становятся беднее

Центральное статистическое бюро опубликовало данные об экономике Израиля во втором квартале 2024 года, в соответствии с которыми главный экономист министерства финансов обновил прогноз роста экономики на 2024 год, который, по его прогнозам, составит 1,1%.

В соответствии с данными ЦСБ, рост экономики во втором квартале 2024 года составил всего 0,2%, что говорит о годовом росте на уровне 0,7%. Любая цифра ниже 1,9%-2% роста экономики говорит о снижении ВВП на душу населения, поскольку темпы роста населения в Израиле составляют около 2% в год. Таким образом, замедление роста экономики приводит к тому, что израильтяне, в среднем, становятся беднее.

Во втором квартале текущего года рост государственных потребительских расходов составил 8,2% (2%) в квартальном исчислении, увеличение расходов на частное потребление составило 11,4% (2,7% в квартальном исчислении).

За указанный период в сравнении с первым кварталом текущего года на 8,3% снизился экспорт товаров и услуг, за исключением стартапов и алмазного бизнеса (2,1% в квартальном исчислении). Снижение импорта товаров и услуг за исключением оборонного импорта и алмазов составило 5,7% (1,5% в квартальном исчислении).

По сравнению со вторым кварталом 2023 года речь идет о снижении ВВП на 1,5%, снижении ВВП коммерческого сектора на 5,1%, росте расходов на общественное потребление на 22,9%, росте расходов на частное потребление на 1%, снижении импорта товаров и услуг на 8,4%, снижении экспорта товаров и услуг на 9,3%.