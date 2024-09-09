Кнессет принял в первом чтении расширение бюджета на 2024 год

На пленарном заседании Кнессета был утвержден в первом чтении законопроект об увеличении дефицита бюджета, что позволит увеличить правительственные расходы еще на 3,357 миллиарда шекелей.

Целевой дефицит бюджета останется на отметке 6,6%, несмотря на запланированное увеличение расходов: это будет сделано за счет перераспределения средств.

Дополнительные средств пойдут на финансиирование военных расходов. Законопроект поддержали 58 депутатов Кнессета, 52 проголосовали против.

Далее законопроект передается на обработку финансовой комиссии Кнессета.