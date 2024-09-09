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Экономика

Кнессет принял в первом чтении расширение бюджета на 2024 год

время публикации: 09 сентября 2024 г., 14:42 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 14:42

На пленарном заседании Кнессета был утвержден в первом чтении законопроект об увеличении дефицита бюджета, что позволит увеличить правительственные расходы еще на 3,357 миллиарда шекелей.

Целевой дефицит бюджета останется на отметке 6,6%, несмотря на запланированное увеличение расходов: это будет сделано за счет перераспределения средств.

Дополнительные средств пойдут на финансиирование военных расходов. Законопроект поддержали 58 депутатов Кнессета, 52 проголосовали против.

Далее законопроект передается на обработку финансовой комиссии Кнессета.

Экономика
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