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Экономика

Intel Israel прекратит оплачивать работникам счета за телефон

время публикации: 16 сентября 2024 г., 09:11 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 09:11
Intel Israel прекратит оплачивать работникам счета за телефон
Yonatan Sindel/Flash90

Компания Intel Israel уведомила работников о намерении прекратить оплату мобильных телефонов и телефонных счетов всем, кому они не требуются для выполнения рабочих обязанностей.

Работники маркетинга, юристы, работники IT продолжат получать субсидирование своих телефонных счетов.

Данный шаг является еще одной мерой по сокращению расходов.

Напомним, что ранее компания объявила о прекращении программы лизинговых автомобилей для работников и о закрытии стартап-акселератора Intel Ignite.

Израиль затронет и программа увольнения 15000 сотрудников, объявленная материнской корпорацией Intel, однако ее масштабы в Intel Israel станут известны скорее всего только после праздников.

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