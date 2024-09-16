Служба трудоустройства: количество получателей пособия по прожиточному минимуму продолжает снижаться

Согласно данным государственной службы трудоустройства, в августе 2024 года на учете службы находились 47,4 тысячи получателей пособия по прожиточному минимуму, что на 2,5 тысячи меньше, чем в конце 2023 года, и является самым низким показателем за последние 30 лет.

Следует отметить, что на учете службы находятся только получатели пособия, которые могут работать. Получатели пособия, не имеющие возможности работать по состоянию здоровья, от явки в службу освобождены.

На текущий момент размер пособия по прожиточному минимуму составляет от 1570 до 2450 шекелей на одного, от 2160 до 3680 шекелей на пару и от 3820 до 5000 шекелей на пару с двумя детьми.