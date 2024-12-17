Reuters: в центробанке Сирии 26 тонн золота, но валютных резервов мало

После падения режима Асада в хранилище центрального банка Сирии хранится около 26 тонн золота – столько же, сколько было в начале гражданской войны в 2011 году, сообщили агентству Reuters четыре информированных источника.

Но у Сирии мало валютных резервов в наличной форме, сказали те же источники. Один из источников заявил агентству Reuters, что валютные резервы центробанка Сирии составляют всего около 200 миллионов долларов наличными. По словам другого источника, долларовые резервы исчисляются "сотнями миллионов".

Согласно Всемирному совету по золоту (World Gold Council), который ссылается на Центральный банк Сирии в качестве источника данных, золотые резервы Сирии составляли 25,8 тонн в июне 2011 года. По расчетам Reuters, это составляет примерно 2,2 миллиарда долларов по текущим рыночным ценам.

Ссылаясь на данные Международного валютного фонда, агентство Reuters отмечает, что в конце 2011 года центробанк Сирии сообщал о 14 миллиардах долларов валютных резервов. Нынешние и бывшие сирийские чиновники заявили агентству, что предыдущие власти в Сирии использовали долларовые резервы для финансирования закупок продовольствия и топлива, а также для военных целей.

Хранилище центробанка Сирии было проинспектировано представителями нового режима на прошлой неделе, заявили два источника агентству Reuters.