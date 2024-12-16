FT: режим Асада перевел в Россию 250 млн долларов наличными

Как утверждает издание Financial Times, Центральный банк Сирии в 2018-2019 годах перевел в Россию около 250 миллионов долларов наличными. Деньги доставлялись авиарейсами в московский аэропорт Внуково.

Согласно документации, доступ к которой получило издание, использовались купюры в 100 долларов и 500 евро. Вес каждой "посылки" составлял 2000 килограммов. Средства вкладывались в недвижимость. Financial Times напоминает, что в это время Сирия страдала от нехватки валюты.

Западные страны и сирийская оппозиция в течение длительного периода обвиняли режим Асада в том, что он использует богатства страны в собственных интересах, в том числе – для обхода санкций и усиления связей с российскими властями.