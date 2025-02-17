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Экономика

Tesla впервые открыла свои точки сверхбыстрой зарядки для владельцев других электромобилей в Израиле

Автомобили
время публикации: 17 февраля 2025 г., 13:29 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 13:29
Tesla впервые открыла свои точки сверхбыстрой зарядки для владельцев других электромобилей в Израиле
AP Photo/David Zalubowski

Производитель электромобилей Tesla, владеющий также крупнейшей в Израиле сетью станций зарядки электромобилей, до сих пор давал доступ к точкам сверхбыстрой зарядки Supercharger только владельцам Tesla.

С этой недели компания открыла доступ к сверхбыстрой зарядке и владельцам других электромобилей. На данный момент пилотный проект действует только в Эйлате.

Стоимость зарядки для других электромобилей дороже, чем для владельцев Tesla, но дешевле чем в других сетях зарядки электромобилей.

Зарядка для владельцев Tesla стоит 1,2 шекеля за квт/ч, для владельцев других электромобилей – 1,7 шекеля за квт/ч, тогда как другие сети берут в часы пик – 2,35-2,7 шекеля за квт/ч.

Экономика
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