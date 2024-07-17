75 миллиардов шекелей: утверждены налоги для финансирования строительства метро в Гуш-Дане

Комиссия Кнессета по внутренним делам утвердила главу об особых налогах и сборах в рамках Закона о метро, утвержденного еще в 2022 году.

Согласно утвержденной главе, девелоперские компании должны будут заплатить 72% от прироста стоимости земельных участков на маршруте пролегания метро. Эти средства будут распределяться между государством и муниципалитетом, на территории которого находится земельный участок.

В связи с тем, что строительство метро еще не вошло в активную фазу, было решено, что до 2030 года можно будет заплатить налог по сниженной ставке 60%.

Еще один налог, в размере 4,5 миллиарда шекелей, будет наложен на муниципалитеты Гуш-Дана и взиматься в соответствии с количеством станций на территории муниципалитета.

Предприятия в районе будущих станций метро с площадью бизнеса, превышающей 100 кв.м., должны будут заплатить особый налог в размере 70 шекелей за квадратный метр.

Согласно текущей оценке, общая сумма налогов на финансирование строительства метро составит 75 миллиардов шекелей.

На текущий момент управление проектирования находится на завершающих стадиях утверждения проекта строительства в рамках плана ТАМА-70. Министр транспорта Мири Регев подписала указ, позволяющий начать процедуру экспроприации земельных участков под строительство метро в обмен на выплату компенсаций. Проведение тендеров на строительство трех линий запланировано на 2025 год, а пуск первой линии ожидается в 2035-2040 годах.