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Экономика

Объявлен тендер на проектирование метро в Иерусалиме

время публикации: 02 июля 2024 г., 08:30 | последнее обновление: 02 июля 2024 г., 08:30
Объявлен тендер на проектирование метро в Иерусалиме
Photo by Yonatan Sindel/Flash90

Совместная проектировочная группа муниципалитета Иерусалима и министерства транспорта опубликовала тендер на проверку экономической целесообразности и первичное проектирование трех линий метро в столице Израиля.

К 2030 году в Иерусалиме должны действовать 8 линий трамвая, однако по оценкам специалистов, с учетом темпов прироста населения, этого будет недостаточно.

Работы по проектированию, согласно условиям тендера, должны завершиться к концу 2026 года. На данный момент начало работ по строительству метро ориентировочно намечено на 2040 год.

Экономика
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