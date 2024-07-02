Объявлен тендер на проектирование метро в Иерусалиме

Совместная проектировочная группа муниципалитета Иерусалима и министерства транспорта опубликовала тендер на проверку экономической целесообразности и первичное проектирование трех линий метро в столице Израиля.

К 2030 году в Иерусалиме должны действовать 8 линий трамвая, однако по оценкам специалистов, с учетом темпов прироста населения, этого будет недостаточно.

Работы по проектированию, согласно условиям тендера, должны завершиться к концу 2026 года. На данный момент начало работ по строительству метро ориентировочно намечено на 2040 год.