Рабочий комитет больничной кассы "Клалит" объявил о проведении забастовки в знак протеста против решения министерства здравоохранения сформировать комиссию для проверки деятельности кассы.

"В связи с решением министерства здравоохранения установить контроль над кассой "Клалит" и нанести смертельный удар по ее административной независимости, мы решили начать борьбу против попыток со стороны урезать наши зарплаты, прекратить найм новых сотрудников, провести сокращения под видом оптимизации, заблокировать продвижение по службе наших лучших работников и назначить на их места людей со стороны", – говорится в письме председателя рабочего комитета Проспер Бен-Хамо.

Предупредительная забастовка начнется в четверг, 17 июля, в 7:00. Поликлиники и больницы "Клалита" не будут работать в течение 24 часов.