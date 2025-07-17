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Экономика

Германия намерена закупить у Израиля безэкипажные субмарины

Германия
Оборонка
время публикации: 17 июля 2025 г., 11:10 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 11:10
Германия намерена закупить у Израиля безэкипажные субмарины
Wikipedia.org. Фото: Swadim

Германия и Израиль находятся на продвинутой стадии переговоров о закупке германским ВМФ беспилотных подводных лодок BlueWhale производства "Израильской авиационной промышленности", сообщает Defence Network.

BlueWhale позволяет собирать разведывательную информацию с помощью телескопической мачты, действующей аналогично перископу, на которой установлены радарные и электрооптические системы для обнаружения целей в море и на берегу.

Размеры BlueWhale составляют 10,9 метров в длину, 1,12 метра в диаметре и весит 5,5 тонн. Она оснащена электрическим двигателем, может достигать скорости семь узлов и способна патрулировать не менее десяти дней, в зависимости от профиля и задач.

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