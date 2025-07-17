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Экономика

Трамп: для 150 стран будет введена единая пошлина в 10-15%

США
Импорт и экспорт
время публикации: 17 июля 2025 г., 07:02 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 07:02
Трамп: для 150 стран будет введена единая пошлина в 10-15%
AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп заявил, отвечая на вопросы журналистов, что для примерно 150 стран, для которых не были введены отдельные пошлины, будет введена единая пошлина в размере 10-15%.

По словам Трампа, США близки к новым соглашениям с Европейским Союзом и с Индией.

Войдет ли Израиль в эти 150 стран, на данный момент не ясно. В Иерусалиме в последние недели говорят, что переговоры с Вашингтоном по новому торговому соглашению находятся на финишной прямой, и что итоговая пошлина будет ниже 17%, анонсированных Трампом в апреле этого года.

Экономика
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