Трамп: для 150 стран будет введена единая пошлина в 10-15%

Президент США Дональд Трамп заявил, отвечая на вопросы журналистов, что для примерно 150 стран, для которых не были введены отдельные пошлины, будет введена единая пошлина в размере 10-15%.

По словам Трампа, США близки к новым соглашениям с Европейским Союзом и с Индией.

Войдет ли Израиль в эти 150 стран, на данный момент не ясно. В Иерусалиме в последние недели говорят, что переговоры с Вашингтоном по новому торговому соглашению находятся на финишной прямой, и что итоговая пошлина будет ниже 17%, анонсированных Трампом в апреле этого года.