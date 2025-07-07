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Экономика

Кнессет планирует запретить вкусовые добавки к товарам для курения

время публикации: 07 июля 2025 г., 11:55 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 11:55

Экономическая комиссия Кнессета рассмотрит в понедельник, 7 июля, законопроект, запрещающий продажу товаров для курения, содержащих вкусовые добавки.

Речь идет о запрете сигарет, жидкости для электронных сигарет, табачных смесей для кальяна и т.д. Запрет также коснется любых средств, призванных смягчить или улучшить ощущения от процесса курения.

Экономика
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