x
14 июля 2025
|
последняя новость: 19:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 июля 2025
|
14 июля 2025
|
последняя новость: 19:53
14 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп пригрозил России "очень серьезными тарифами", дав ей 50 дней на сделку по Украине

Россия
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Путин
NATO
время публикации: 14 июля 2025 г., 18:39 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 18:39
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь NATO Марком Рютте.
AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что он разочарован действиями президента РФ Владимира Путина и продолжающейся войной в Украине. Это заявление было сделано после встречи с генеральным секретарем NATO Марком Рютте.

"Мы введем очень жесткие пошлины, если не достигнем мирного соглашения по Украине в течение 50 дней", – цитирует президента США сайт BBC. По словам Трампа, импортные пошлины в отношении РФ составят 100%.

Трамп также объявил о планах поставок "самого современного оружия" NATO, которое затем будет отправлено туда, где оно необходимо. При этом Марк Рютте подтвердил, что оплачивать поставки оружия Украине будут европейские страны.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 июля 2025

После заявлений Трампа о поставках оружия Украине в Киев прибыл его спецпредставитель Келлог
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 09 июля 2025

CNN: Трамп рассказал, что угрожал разбомбить Москву
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 июня 2025

Марк Рютте призвал NATO готовиться к военному конфликту с Россией