Трамп пригрозил России "очень серьезными тарифами", дав ей 50 дней на сделку по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что он разочарован действиями президента РФ Владимира Путина и продолжающейся войной в Украине. Это заявление было сделано после встречи с генеральным секретарем NATO Марком Рютте.

"Мы введем очень жесткие пошлины, если не достигнем мирного соглашения по Украине в течение 50 дней", – цитирует президента США сайт BBC. По словам Трампа, импортные пошлины в отношении РФ составят 100%.

Трамп также объявил о планах поставок "самого современного оружия" NATO, которое затем будет отправлено туда, где оно необходимо. При этом Марк Рютте подтвердил, что оплачивать поставки оружия Украине будут европейские страны.