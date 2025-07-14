Трамп пригрозил России "очень серьезными тарифами", дав ей 50 дней на сделку по Украине
время публикации: 14 июля 2025 г., 18:39 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 18:39
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что он разочарован действиями президента РФ Владимира Путина и продолжающейся войной в Украине. Это заявление было сделано после встречи с генеральным секретарем NATO Марком Рютте.
"Мы введем очень жесткие пошлины, если не достигнем мирного соглашения по Украине в течение 50 дней", – цитирует президента США сайт BBC. По словам Трампа, импортные пошлины в отношении РФ составят 100%.
Трамп также объявил о планах поставок "самого современного оружия" NATO, которое затем будет отправлено туда, где оно необходимо. При этом Марк Рютте подтвердил, что оплачивать поставки оружия Украине будут европейские страны.
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