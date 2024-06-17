Правительство создало комиссию по рассмотрению адекватного ответа на турецкий бойкот

В воскресенье, 16 июня, правительство Израиля должно было рассмотреть три разных варианта ответных действий на объявленный Турцией торговый бойкот.

Министр финансов Бецалель Смотрич настаивал на отмене льготных тарифов на импорт турецкой продукции и введении запретительной пошлины в размере 100% до конца правления Реджепа Тайипа Эрдогана.

Министр иностранных дел Исраэль Кац требовал ввести эмбарго на торговлю с Турцией.

Министр экономики Нир Баркат предлагал временно перевести торговлю с Турцией на рельсы лицензирования, чтобы государство могло выдавать лицензии на импорт определенных турецких товаров в соответствии с потребностями рынка.

Объединение промышленников выступает за одну из первых двух опций, объединение торговых палат – за инициативу Нира Барката.

В итоге правительство не приняло никакого решения, поручив выработку решения комиссии в составе генеральных директоров трех министерств.