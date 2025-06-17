С 18 июня авиакомпании начнут осуществлять "эвакуационные" рейсы из Европы

В среду, 18 июня, авиакомпании начнут осуществлять "эвакуационные" рейсы из стран Европы. Полеты будут осуществляться только в дневные часы, аэропорт "Бен Гурион" будет принимать не более двух самолетов в час.

Министр транспорта Мири Регев в интервью телеканалу "Кешет-12" сказала, что в первые дни ежедневно в Израиль будут доставляться около двух тысяч пассажиров.

На первые рейсы билеты все распроданы. Приоритет при формировании списка пассажиров отдается врачам, резервистам, получившим повестки, детям, которые были отправлены за границу в сопровождении стюардесс, а также лицам, нуждающимся в срочной медицинской помощи.

Билеты на "эвакуационные" рейсы стоят намного дороже, чем в "мирное" время. Это объясняется тем, что авиакомпаниям, возвращающим израильтян в Израиль, запретили вывозить пассажиров из Израиля. Таким образом, возвращающиеся пассажиры вынуждены оплатить полет в оба конца.

Авиакомпания "Эль-Аль" будет совершать рейсы из Афин, Ларнаки, Рима, Парижа; "Исраэр" – Афин, Ларнаки и Варны; "Аркия" – Ларнаки, Тибата (Черногория), Карпатоса, "Эйр Хайфа" – Ларнаки.

Время вылета рейсов не будет публиковаться из соображений безопасности. Всю необходимую информацию пассажиры получат на электронную почту от авиакомпании.

С 6:00 утра 18 июня поезда вновь будут останавливаться в аэропорту.

Управление аэропортов предупредило родственников возвращающихся из-за границы: въезд личного транспорта или такси на территорию аэропорта будет запрещен. Из аэропорта будут ходить "шаттлы".