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Экономика

Гольдкнопф ушел, но у руля минстроя останутся люди Гурского адмора

время публикации: 17 июня 2025 г., 08:17 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 08:17
Моти Бабчик
Photo by Yonatan Sindel/Flash90

Заявление об отставке Ицхака Гольдкнопфа ("Яадут а-Тора") с поста министра строительства и жилищного хозяйства вступило в силу, новым министром был назначен застрявший в США Хаим Кац ("Ликуд").

Однако, как сообщает The Marker, на должности главы канцелярии министра останется Моти Бабчик, один из наиболее приближенных людей к адмору Гурских хасидов раввину Арье Яакову Альтер и самое влиятельное лицо в минстрое на данный момент.

Интересно, что Бабчик сейчас также застрял в США, куда отправился вместе с Гурским адмором собирать пожертвования на йешивы, чтобы компенсировать сокращение их финансирования из госбюджета.

Свой пост сохранит и генеральный директор министерства Йегуда Моргенштерн, также являющийся гурским хасидом.

Издание отмечает, что, фактически, Хаим Кац будет держателем министерства в расчете на возвращение Гольдкнопфа в коалицию, как это было в период выхода из коалиции партии "Оцма Йегудит".

Экономика
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