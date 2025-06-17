Гольдкнопф ушел, но у руля минстроя останутся люди Гурского адмора

Заявление об отставке Ицхака Гольдкнопфа ("Яадут а-Тора") с поста министра строительства и жилищного хозяйства вступило в силу, новым министром был назначен застрявший в США Хаим Кац ("Ликуд").

Однако, как сообщает The Marker, на должности главы канцелярии министра останется Моти Бабчик, один из наиболее приближенных людей к адмору Гурских хасидов раввину Арье Яакову Альтер и самое влиятельное лицо в минстрое на данный момент.

Интересно, что Бабчик сейчас также застрял в США, куда отправился вместе с Гурским адмором собирать пожертвования на йешивы, чтобы компенсировать сокращение их финансирования из госбюджета.

Свой пост сохранит и генеральный директор министерства Йегуда Моргенштерн, также являющийся гурским хасидом.

Издание отмечает, что, фактически, Хаим Кац будет держателем министерства в расчете на возвращение Гольдкнопфа в коалицию, как это было в период выхода из коалиции партии "Оцма Йегудит".