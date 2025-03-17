Минсельхоз субсидирует импорт яиц, чтобы избежать дефицита на Песах

Хотя до Песаха осталось меньше месяца, импортеры яиц использовали только 38% квоты на импорт 105 миллионов яиц, открытой министерством сельского хозяйства.

Импортеры не торопятся использовать квоту, поскольку на данный момент стоимость яиц на мировых рынках превышает ее установленную государством цену в Израиле.

Как сообщает "Калькалист", чтобы избежать образования дефицита на Песах, когда спрос на яйца резко вырастает, минсельхоз предложил импортерам субсидировать 75% разницы в стоимости между ценой в Израиле и ценой импорта, превышающей 65 агорот за яйцо.