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Экономика

Минсельхоз субсидирует импорт яиц, чтобы избежать дефицита на Песах

Импорт и экспорт
время публикации: 17 марта 2025 г., 06:36 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 06:36
Минсельхоз субсидирует импорт яиц, чтобы избежать дефицита на Песах
Nati Shohat/FLASH90

Хотя до Песаха осталось меньше месяца, импортеры яиц использовали только 38% квоты на импорт 105 миллионов яиц, открытой министерством сельского хозяйства.

Импортеры не торопятся использовать квоту, поскольку на данный момент стоимость яиц на мировых рынках превышает ее установленную государством цену в Израиле.

Как сообщает "Калькалист", чтобы избежать образования дефицита на Песах, когда спрос на яйца резко вырастает, минсельхоз предложил импортерам субсидировать 75% разницы в стоимости между ценой в Израиле и ценой импорта, превышающей 65 агорот за яйцо.

Экономика
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