Открыта квота на беспошлинный ввоз в Израиль 10 миллионов куриных яиц
время публикации: 01 декабря 2024 г., 21:11 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 21:14
Министерство сельского хозяйства объявило об открытии квоты на беспошлинный импорт куриных яиц объемом в 10 миллионов штук.
В рамках беспошлинной квоты можно будет ввозить в Израиль яйца из районов, где нет птичьего гриппа, в Италии, Польше, Украине, Испании, Португалии и Болгарии. Из США можно будет импортировать яйца для промышленного применения.
Квота на беспошлинный импорт яиц будет действовать в течение декабря, увеличение импорта призвано снять угрозу дефицита куриных яиц в Израиле в период Хануки.
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