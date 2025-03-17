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Экономика

Израильский суд подтвердил свое право рассматривать иск против OpenAI

Судебные решения
Суд
ИИ
время публикации: 17 марта 2025 г., 13:00 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 13:02
Израильский суд подтвердил свое право рассматривать иск против OpenAI
AP Photo/Peter Morgan

Окружной суд Центрального округа в Лоде отклонил позицию компании Open AI, согласно которой она не подпадает под юрисдикцию израильской судебной системы.

Судья Цвия Гердшейн-Пепкин постановила, что израильтяне имеют право судиться с корпорацией в израильских судах, а не только в судах Калифорнии, как прописано в пользовательском соглашении ChatGPT.

Решение судьи основано на прецедентном постановлении Верховного суда, согласно которому пункт о подсудности, ограничивающий место разрешения споров в пользовательских соглашениях глобальных корпораций, недействителен для частных клиентов и малых бизнесов, поскольку заведомо является дискриминационным.

Ходатайство о принятии к рассмотрению представительского иска против OpenAI было подано весной 2023 года. Истцы утверждают, что представляет ChatGPT как безопасный и полезный продукт, хотя ответы, предоставляемые искусственным интеллектом, могут быть неверными, а программное обеспечение может демонстрировать предвзятое поведение.

В заявлении говорится, что согласно условиям использования, сервисы предназначены для лиц от 13 лет и старше, однако ни на одном этапе процесса регистрации не проверяется, является ли пользователь несовершеннолетним. Кроме того, утверждается, что в рамках программы используется огромный объем информации, получаемой от пользователей, часть которой является конфиденциальной и личной, при этом неясно, какая это информация, как она хранится и какое применение она находит.

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