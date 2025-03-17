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Экономика

Налоговое управление снова отложило взимание НДС с чаевых

Налоги
время публикации: 17 марта 2025 г., 12:08 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 12:08
Налоговое управление снова отложило взимание НДС с чаевых
Flash90

Налоговое управление объявило о переносе даты взимания НДС с чаевых на 20 июня 2025 года или до публикации разъяснения по механизму взимания налога.

Напомним, что в 2018 году суд постановил, что любые чаевые (даже если они выплачены напрямую официанту) должны считаться доходом предприятия и с них будет взиматься соответствующий налог.

В то же время использовать чаевые на другие цели кроме как для выплаты работникам работодатель не может. Он также обязан осуществлять с них все предусмотренные законом социальные отчисления. Делиться чаевые должны на всех работников обслуживания (бармены, работники кухни, официанты и т.д.).

Летом 2024 года, опираясь на это решение, налоговое управление сообщило, что намерено начать взимать НДС с чаевых с 26 июля, и подчеркнуло, что данному вопросу будет уделяться усиленное внимание при проверках.

"Согласно нашей позиции, чаевые, выплачиваемые предприятию за услуги, оказываемые его сотрудниками, являются доходом, составляющим часть вознаграждения за услугу, и, следовательно, чаевые также облагаются налогом на добавленную стоимость", - говорилось в аргументации данного решения.

Затем было принято решение отложить начало взимания НДС с чаевых на 1 января 2025 года.

В ноябре 2024 года Кнессет утвердил в предварительном чтении законопроект Одеда Форера (НДИ) об освобождении чаевых от взимания НДС.

Экономика
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