WSJ: израильский оборонный стартап Kela получил деньги от американских венчурных компаний и ЦРУ

Венчурные компании, инвестирующие в американские оборонные стартапы, обращают особое внимание на Израиль, вкладывая средства в военно-технологические компании, которые появились после начала войны "Железные мечи", пишет The Wall Street Journal.

Движущей силой инвестиций является уверенность в том, что израильские компании будут все активнее конкурировать за контракты в США и в Европе, где в ближайшие годы ожидается рост военных расходов, отмечается в публикации.

WSJ пишет про израильский стартап Kela, который недавно получил инвестиции от двух крупнейших американских венчурных компаний, работающих на оборонном рынке, а также от инвестиционного подразделения Центрального разведывательного управления США.

Отметим, что еще в августе 2024 года израильское экономическое издание "Калькалист" выделяло среди прочих стартап Kela, разрабатывающий операционную систему для военных нужд, и получивший сразу два раунда мобилизации от венчурных фондов Sequoia и Lux. Тогда также упоминался стартап Oz, создатели которого предложили новую систему предотвращения "дружественного" огня.