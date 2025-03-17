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Экономика

WSJ: израильский оборонный стартап Kela получил деньги от американских венчурных компаний и ЦРУ

Война "Железные мечи"
ЦАХАЛ
Стартап
Инвестиции
время публикации: 17 марта 2025 г., 06:56 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 07:06
WSJ: израильский оборонный стартап Kela получил деньги от американских венчурных компаний и ЦРУ
Adam Shuldman/Flash90

Венчурные компании, инвестирующие в американские оборонные стартапы, обращают особое внимание на Израиль, вкладывая средства в военно-технологические компании, которые появились после начала войны "Железные мечи", пишет The Wall Street Journal.

Движущей силой инвестиций является уверенность в том, что израильские компании будут все активнее конкурировать за контракты в США и в Европе, где в ближайшие годы ожидается рост военных расходов, отмечается в публикации.

WSJ пишет про израильский стартап Kela, который недавно получил инвестиции от двух крупнейших американских венчурных компаний, работающих на оборонном рынке, а также от инвестиционного подразделения Центрального разведывательного управления США.

Отметим, что еще в августе 2024 года израильское экономическое издание "Калькалист" выделяло среди прочих стартап Kela, разрабатывающий операционную систему для военных нужд, и получивший сразу два раунда мобилизации от венчурных фондов Sequoia и Lux. Тогда также упоминался стартап Oz, создатели которого предложили новую систему предотвращения "дружественного" огня.

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