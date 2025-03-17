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Экономика

Мэрия Тель-Авива ищет технологии по борьбе с автомобильным шумом

Тель-Авив
Автомобили
Муниципалитеты
время публикации: 17 марта 2025 г., 10:43 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 10:43

Муниципалитет Тель-Авива опубликовал запрос на поиск технологии, позволяющей точно идентифицировать автомобили, являющиеся источником шума, фиксировать их геолокацию и фотографировать номерной знак.

Кроме того, технология должна быть способна определять, о каком виде шума идет речь – от выхлопной трубы, двигателя, клаксона или громкой музыки.

Система также должна выдавать статистику нарушений и иметь возможность самообучения на базе ИИ-технологий.

Напомним, что полгода назад министерство экологии объявило, что будет поддерживать муниципалитеты, устанавливающие системы определения автомобильного шума.

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